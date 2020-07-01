  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da 2 ev yandı

'da 2 ev yandı

'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'da 2 ev yandı

01.07.2020, 17:42

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde İsmail Yüksel'e ait müstakil evin ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla yükselen alevler yan taraftaki İsmail Yüksel'in amcasının oğlu Kerim Yüksel'in evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinleri, Kerim Yüksel'in evindeki güvercin, muhabbet kuşu ve köpekleri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Bu arada İsmail Yüksek'e ait evde bulunan bir köpek telef oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da 2 ev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA