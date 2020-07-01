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'da zehir tacirlerine darbe

’nın Salihli içesinde polis tarafından düzenlenen operasyonunda 44 gram bonzai ele geçirilirken, yakalanan şüpheli 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da zehir tacirlerine darbe

01.07.2020, 15:15

Son dakika haberine göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli'ye uyuşturucu madde getirip ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada 44 gram kannabionid maddelerden olan bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edilen N.T isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

İHA

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