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Manisa'da arazi kavgası! Av tüfeğiyle ateş açtı

Manisa'da iki aile çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Soma'da yaşayan İ.P. (37) ile husumetli olduğu E.Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.P. yanında bulunan av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

02.07.2020, 10:20 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020,10:36