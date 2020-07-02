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Haberler Manisa Manisa'da jandarmadan drone destekli 'Hint keneviri' operasyonu

'da jandarmadan drone destekli 'Hint keneviri' operasyonu

'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda drone destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 452 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Manisa'da jandarmadan drone destekli 'Hint keneviri' operasyonu

02.07.2020, 14:01

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ortak çalışma yaptı. Başlıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine bölge kontrol edildi. Drone ile yapılan kontrolde, ormanlık alanda boyları 2,5 ile 3 metre arasındaki toplam 452 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

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