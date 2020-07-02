Manisa'da seyir halindeki araç alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Üçpınar kavşağında seyir halindeki 45 HC 8890 plakalı LPG'li araç alev aldı. İhbar üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangına yakın bir noktada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da olay yerine geçerek ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, alevleri aracın LPG tüpüne gelmeden söndürerek olası faciayı önledi.

İHA