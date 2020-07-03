Arazi kavgasında baba-oğul öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde mera nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ertuğrul Yolgiden (53) ve oğlu Tuğrul Yolgiden (29) öldü, aynı aileden 6 kişi de yaralandı. Olayın ardından İzzet Polat, olayda kullandığı av tüfeğiyle jandarmaya teslim oldu. Olay, Soma ilçesine bağlı kırsal Kayrakaltı Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

YENİ SATIN ALMIŞLARDI

ALINAN bilgiye göre, çiftçilik yapan İzzet Polat (37), bir süre önce kendi arazisinin bitişiğindeki merayı satın alan Ertuğrul Yolgiden ve oğlu Tuğrul Yolgiden'i konuşmak için kendi arazisine çağırdı. Polat, kendisinin de almak istediği merayı satın alan baba-oğul ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İzzet Polat, otomobilinden aldığı av tüfeğiyle önce Ertuğrul Yolgiden'e ardından da oğlu Tuğrul'a ateş etti. Baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirdi.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

İzzet Polat, silah seslerini duyup hemen olay yerine gelen Yolgiden'in küçük oğlu Halil Yolgiden (23) ile akrabaları Eray Yolgiden (33), Kadriye Yolgiden (76), Ceyhun Yolgiden (26), Tayfun Yolgiden (29) ve Erdoğan Yolgiden'i (38) de tüfekle vurarak yaraladı ve kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Kadriye Yolgiden'in de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.











TÜFEKLE KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

BABA-OĞULUN cansız bedenleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İzzet Polat ise, dün sabah olayda kullandığı av tüfeği ile jandarmaya giderek, teslim oldu.

Serkan ÖZCAN