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'da çekicinin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika... 'nın Akhisar ilçesinde çekicinin çarptığı polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. 23 yıllık polis memurunun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Manisa'da çekicinin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

03.07.2020, 13:47

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir il Emniyet Müdürlüğünde görevli ve senelik izninde olan Osman Gölbaşı (46), İstanbul'da arkadaşının nikah törenine katılmak için ablası ve annesiyle yola çıktı.

Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında yol kenarında yöresel ürünler satan işletmeden alış veriş yapmak için 35 DKY 03 plakalı otomobilini bankete park eden polis memuru Osman Gölbaşı'ya, otomobilinden indiği sırada arkasından gelen 41 TP 319 plakalı çekici çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede polis memuru Osman Gölbaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

23 yıllık polis memurunun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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