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Aşırı sıcaklar asfalt eritti

Aşırı sıcaklar asfalt eritti
Giriş Tarihi: 4.7.2020

EGE illerinde Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkili oluyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıların etkili olduğu öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Aydın'da termometre 53 santigrat dereceyi gördü. Sıcaklık nedeniyle Germencik ilçesinde asfalt eridi, bir vatandaşın ayakkabısı ise eriyen asfalta yapıştı.

KAZIM YÖRÜKCE

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