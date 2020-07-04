Kedilerini istemedi diye anne katili oldu!

Edinilen bilgiye göre İlhan S. sağlık ekiplerini arayıp annesinin mutfakta hareketsiz şekilde yattığını söyledi. Eve gelen sağlık ekipleri Nuray D'nin (50) öldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelendikleri Nuray D'nin oğlu İlhan S.'yi (20) gözaltına aldı. İlhan S. ifadesinde kan dondurucu olayı tüm detaylarıyla anlattı.

"EVDEN ÇIKIP GİTTİM"

Cinayeti kedi yüzünden işlediğini belirten İlhan S. şunları söyledi: "Eve sokakta bulduğum 2 yavru kedi ile bir yavru köpek getirmiştim. Dün sabah uyandığımda hepsini evden götürmemi istedi, biraz tartıştık ve itiştik. Annem o sırada kafasını mutfaktaki mermere çarptıktan sonra yere düştü ve ben evden çıktım gittim. Birkaç saat sonra eve geldiğimde annemi hareketsiz yerde yatarken gördüm. Çok üzgünüm." Sorgusunda suçunu itiraf eden İlhan S. sabah saatlerinde Manisa Şehir Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından mahkemeye sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Serkan ÖZCAN