Haberler Manisa Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi

Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi

Son dakika haberine göre; Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hayır yemeğinde ilk belirlemelere göre 18 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

06.07.2020, 09:34