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'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi

Son dakika haberine göre; 'nın Ahmetli ilçesinde hayır yemeğinde ilk belirlemelere göre 18 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da hayır yemeğinde 18 kişi zehirlendi

06.07.2020, 09:34

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Gökkaya Mahallesi'ndeki baba evinde verilen hayır yemeğine katılan 18 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşları gıda zehirlenmesi şüphesiyle Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

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