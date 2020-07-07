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Haberler Manisa Kuvvetli rüzgar Kula'da bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı

Kuvvetli rüzgar 'da bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı

'da dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak bazı ilçelerde sele neden olurken, 'da da bir evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.

Kuvvetli rüzgar Kula'da bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı

07.07.2020, 14:39

Manisa ve ilçelerinde dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde sele neden olan dolu ile karışık sağanak, Kula'ya bağlı kırsal Gökçeören Mahallesi'nde etkili oldu.

Gökçeören Mahallesi Afyonlular sokak üzerinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, Yahya Esenlibınar'a ait evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı. Esenlibınar sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile evde meydana gelen maddi hasarı cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerde, evin mutfak kısmının çatısının tamamen uçtuğu ve duvarların yıkıldığı görülüyor. Kuvvetli fırtınanın yaşandığı o sırada ise, evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı bölümde kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.

DHA

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