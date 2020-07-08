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Haberler Manisa Sabuncubeli Tüneli'nde inanılmaz olay! Bisikletliyi yol kenarına savurdu

Sabuncubeli Tüneli'nde inanılmaz olay! Bisikletliyi savurdu

Son dakika... Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli Tüneli’nde ilerleyen bisikletli, yan şeritten aniden önüne geçen otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Sabuncubeli Tüneli'nde inanılmaz olay! Bisikletliyi yol kenarına savurdu

08.07.2020, 13:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,14:01

Akıllara durgunluk veren olay sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı. Tünelde sol şeritten hızla seyreden bir otomobil, araç trafiğine kapalı sağ şeritte ilerleyen bisiklet sürücüsünün önüne aniden direksiyon kırdı. Bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. Bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin bisiklet sürücüsüne çarpması anbean görüntülendi.

İHA

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