Akıllara durgunluk veren olay sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı. Tünelde sol şeritten hızla seyreden bir otomobil, araç trafiğine kapalı sağ şeritte ilerleyen bisiklet sürücüsünün önüne aniden direksiyon kırdı. Bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. Bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin bisiklet sürücüsüne çarpması anbean görüntülendi.
Tünel içinde bisikletliyi yol kenarına böyle savurdu— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 8, 2020
Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nde ilerleyen bisikletli, yan şeritten aniden önüne geçen otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savruldu pic.twitter.com/ejWmP9oXDt
İHA
Sabuncubeli Tüneli'nde inanılmaz olay! Bisikletliyi yol kenarına savurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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