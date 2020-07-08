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Haberler Manisa Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama araba çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama araba çarptı

'da yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki 'ya araba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Avcı yaralandı. Yaşlı adam, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama araba çarptı

08.07.2020, 14:39 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,14:44

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Necmettin Avcı (81), yaralandı.


Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi Ural Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Necmettin Avcı'ya, Taha Enes Çizgili'nin (23) kullandığı 45 ABT 376 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Avcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. Avcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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