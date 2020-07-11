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Haberler Manisa Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'da çıkan kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre, 'nın Kula ilçesinde çıkan , büyük kısmı zeytinlik olmak üzere yaklaşık 20 dekarlık alana zarar verdi. Ekipler yangını kontrol altına aldı.

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11.07.2020, 18:36

Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisinde çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin 4 arazöz, 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında büyük kısmı zeytinlik olan yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Zeytinliğin sahibi İsmail Kuru, tütün tarlasında çalıştıkları esnada yangını haber aldıklarını ve söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

Bölgede Kula, Salihli ve Divlit Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.

AA

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