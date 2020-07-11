Haberler Manisa Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre, Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, büyük kısmı zeytinlik olmak üzere yaklaşık 20 dekarlık alana zarar verdi. Ekipler yangını kontrol altına aldı.

11.07.2020, 18:36