  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Jandarma, havadan tek tek tespit etti

, havadan tek tek tespit etti

Son dakika... 'da tarafından yapılan havadan ve karadan trafik denetiminde 2 saat içinde 660 araç kontrol edilirken trafik ihlali yaptığı tespit edilen 23 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma, havadan tek tek tespit etti

13.07.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,17:20

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Salihli karayolunda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.30 - 12.30 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli Asayiş Timi ve 5 jandarma asayiş timi olmak üzere 36 personel ile trafik ihlallerinin havadan helikopterle denetimi yapıldı.



Yapılan denetim sonucunda 660 araç kontrol edilirken, kontrol sonucunda trafik ihlali yapan 23 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.
Jandarmadan yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde 'Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması' için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.

İHA

Muğla'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jandarma, havadan tek tek tespit etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA