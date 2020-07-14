  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

'da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

14.07.2020, 14:27

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 800 gram sıvı metamfetamin maddesi, 5 parça halinde 39,63 gram Afyon Sakızı maddesi, 3 parça halinde 3,17 gram kristal metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu B.E. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen 2 kilo 800 gram sıvı metamfetamin maddesi ile yaklaşık 10 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA