Manisa'da engelli çiftin aşkı sınır tanımadı

Arslan (27), dört yıl önce tanıştığı Karataş (27) ile yaşamını birleştirme kararı aldı. Karataş'a evlenme teklifini sürpriz bir şekilde yapmak isteyen Arslan, bu konuda arkadaşlarından yardım istedi.

DUYGU DOLU ANLAR

Arzu Karataş'ı gezme bahanesiyle Akdere Mahallesi'ne çağıran Arslan, Karataş'ı elinde çiçekler, balon ve yüzükle karşıladı.

Said Arslan, "Benimle evlenir misin" yazılı pankart önünde evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Karataş, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Said Arslan gazetecilere, doğuştan bedensel engelli olduğunu ancak yaşama sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlattı.

Sevginin ve aşkın engel tanımayacağını herkese göstermek istediklerini belirten Arslan, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Bu yüzden bir ömür Arzu ile birlikte yaşlanmaya karar verdik." dedi.