  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da engelli çiftin aşkı sınır tanımadı

'da engelli çiftin aşkı sınır tanımadı

'nın Demirci ilçesinde yaşayan bedensel engelli , kendisi gibi bedensel engelli Arzu Karataş'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Manisa'da engelli çiftin aşkı sınır tanımadı

14.07.2020, 18:26

Arslan (27), dört yıl önce tanıştığı Karataş (27) ile yaşamını birleştirme kararı aldı. Karataş'a evlenme teklifini sürpriz bir şekilde yapmak isteyen Arslan, bu konuda arkadaşlarından yardım istedi.

DUYGU DOLU ANLAR

Arzu Karataş'ı gezme bahanesiyle Akdere Mahallesi'ne çağıran Arslan, Karataş'ı elinde çiçekler, balon ve yüzükle karşıladı.

Said Arslan, "Benimle evlenir misin" yazılı pankart önünde evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Karataş, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Said Arslan gazetecilere, doğuştan bedensel engelli olduğunu ancak yaşama sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlattı.

Sevginin ve aşkın engel tanımayacağını herkese göstermek istediklerini belirten Arslan, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Bu yüzden bir ömür Arzu ile birlikte yaşlanmaya karar verdik." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da engelli çiftin aşkı sınır tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA