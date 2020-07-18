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Haberler Manisa MABEM’in şampiyonları

’in şampiyonları

MABEM’in şampiyonları
Giriş Tarihi: 18.7.2020
MANİSA Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (MABEM) öğrenim görerek LGS'ye hazırlanan öğrenciler, 2020 LGS sonuçlarında gurur veren başarılar elde etti. MABEM'de öğrenim gören 2 öğrenci LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken; 100 öğrenci de, yalnızca 1 soruyu yanlış işaretleyerek yüzde 1'lik dilime girip, başta aileleri olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne büyük gurur yaşattı. İl geneli sonuçlarında yetenek sıralamasında yer alan öğrencilerin gösterdikleri başarı, MABEM idaresi ve öğretim kadrosu tarafından takdirle ve gururla karşılandı.

CÜNEYT HASÇELİK
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