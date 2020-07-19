Sokak ortasında kanlı saldırı

Manisa'da bir kahvehanede oturan 3 kişi ile sokakta halı yıkayan bir kadın silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi 4472 sokak üzerinde bir kahvehane önünde meydana geldi. Kahvehane önünde oturan baba ve oğulları daha önceden husumetli oldukları 3 kardeş tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.DÜZENLENEN saldırı sonucu baba ve oğulları aldıkları saçma sonucu yaralanırken, olay yerine yakın kaldırımda halı yıkayan yaşlı kadın da saçmaların hedefi oldu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.■ SERKAN ÖZCAN