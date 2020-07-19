Vatandaşlar konutta fırsatı iyi değerlendirdi

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte daire satışları yeniden canlandı. Manisa'da konut satışı arttı. TÜİK 2020 konut satış verilerine Manisa'da Haziran ayında 3 bin 260 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 1059 konut satılmıştı. Manisa'da 2019 yılının ilk 6 ayında 9 bin 83 konut satılırken, 2020 yılının aynı döneminde 11 bin 293 konut satıldı.



"KİRA ÖDER GİBİ"

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Devletimizin uygulamış olduğu politika neticesinde yeni binalarda 0,64 faiz oranı, ikinci el binalarda ise 0,74 faiz oranları, 12 ay ödeme olmaması ve 10 yıllık vadeleri de 15 yıla çıkarmasından dolayı vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması talepleri arttırdı. Vatandaşımız bu konuda bilinçli faizlerin düşmesiyle bu fırsatı değerlendirmeleri büyük avantaj oldu" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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