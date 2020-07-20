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Haberler Manisa Heyelan yaşanan yol bakıma alındı

Heyelan yaşanan yol bakıma alındı

Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesinde, heyelan nedeniyle göçen yolda Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmasına başladı.

Heyelan yaşanan yol bakıma alındı

20.07.2020, 16:18

Mevcut güzergahta dolgu ve genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, trafikte güveni yeniden sağlıyor.

Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesinde heyelan nedeniyle yolda göçük oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de, mevcut yolda onarım çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında daire başkanlığına bağlı ekipler, yolda genişletme ve dolgu yapılarak, trafikte güveni tekrar sağlıyor.

İHA

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