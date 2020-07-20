İş yerinden 100 adet akü çalındı!

Fatih Sanayi Sitesi 115 Sokak'ta oto -elektrik tamirhanesi işleten Hüseyin Kuşaklı, sabah iş yerine geldiğinde kapı kilitlerinin kırıldığını fark etti. İçeri girdiğinde dükkânındaki 2 bilgisayar ve 100 adet hurda akünün çalındığını belirleyen Kuşaklı, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde plakasız bir minibüs ile gelen 3 kişinin, hırsızlık yaptığını belirledi.

Şüphelilerin kapı kilitlerini kırarak girdikleri iş yerinde, soğukkanlılıkla akü ve bilgisayarları geldikleri minibüse taşıyarak çaldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin yaklaşık 20 dakika boyunca dükkânda kalıp, aküleri kendi araçlarına taşıdıkları da görüntülerden tespit edildi.





'ÖNLEM ALINMALI'

Zararının yaklaşık 10 bin lira kadar olduğunu belirten iş yeri sahibi Hüseyin Kuşaklı, "Bu sanayi sitesinde olan ilk hırsızlık değil. Sanayi sitesi yönetiminin artık buna bir önlem alması gerekiyor" dedi.