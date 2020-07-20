İstanbul’da 90 kilo uyuşturucu ele geçti

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu iki şüpheli yakalandı. 90 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona, önceki gün uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısında şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi. Narkotik ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmaların ardından önceki akşam Beylikdüzü'nde operasyon gerçekleştirdi. Adresteki aramalarda kristal halde bulunan satışa hazır daralı ağırlığı 89 kilo 400 gram gelen 60 paket metamfetamin türü uyuşturucu, yapım aşamasında olan ve toplam ağırlığı 3 kilo 120 gram gelen metamfetamin hammaddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam ağırlığı 180 gram gelen kimyasal sıvı ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.