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Haberler Manisa Manisa'da 5 otomobilin hasar gördüğü kazada 3 kişi yaralandı

'da 5 otomobilin hasar gördüğü kazada 3 kişi yaralandı

'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Savrulan otomobillerin çarptığı park halindeki 3 araçta da hasar oluştu.

Manisa'da 5 otomobilin hasar gördüğü kazada 3 kişi yaralandı

20.07.2020, 10:52

Kaza, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hanımeli Sokak'tan gelen Alkan Şenol (39) yönetimindeki 06 LAZ 05 plakalı otomobil ile Gardalya Sokak istikametinden gelen Murat Gedik (47) yönetimindeki 45 ACY 571 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada, Alkan Şenol ile yanındaki Fadime Şenol (38) ve diğer aracın sürücüsü Murat Gedik yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DHA

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