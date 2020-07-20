Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Manisa Kula'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motordaki 2 kişi yaralandı. Kaza önceki akşam 23.30'da Kula-Alaşehir yolunda meydana geldi. Alaşehir'den Kula istikametine giderken sola dönmek isteyen Hüseyin Kaya (26) idaresindeki 45 SA 9127 plakalı otomobil ile Alaşehir'e giden Yaşar Ay (17) idaresindeki 45 RA 6979 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Yaşar Ay ve arkasında oturan Hakkı Yılmaz (15) yaralandı.

BATUHAN ULU