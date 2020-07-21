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Haberler Manisa Manisa'da noterde anlaşamayan taraflar tekmeli yumruklu kavga etti

'da noterde anlaşamayan taraflar tekmeli etti

’da bir noterde alım satım işlemleri sırasında aralarında tartışma çıkan iki grup, noter çıkışında tekmeli etti. İki kişinin yaralandığı kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Manisa'da noterde anlaşamayan taraflar tekmeli yumruklu kavga etti

21.07.2020, 16:38

Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Vakıf İş Hanı'nda bulunan noter önünde meydana geldi. İddiaya göre, noter içerisinde araç alım satımı sırasında iki taraf arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, noter dışına taşarak bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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