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Haberler Manisa Alaşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı

'de tedbirleri kapsamında yapıldı

'nın ilçesinde tedbirleri kapsamında yapıldı. Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlarda ve servis araçlarında yeni tip koronavirüs önlemlerine uyum kontrol edildi.

Alaşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı

22.07.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,17:41

Manisa'nın Alaşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetleme yapıldı.


Alaşehir Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan iş yerlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. 9 denetim ekibiyle yapılan denetlemelerde ilçe genelinde bulunan toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler gerçekleştirildi. koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Öte yandan İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma ekiplerince, yol güzergahlarında şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik yol kontrol ve trafik denetimi yapıldı.


Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlarda ve servis araçlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uyum kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan denetimlerde, vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

IHA

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