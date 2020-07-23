  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü (17) yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kaçman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

23.07.2020, 15:46

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu, Erbiller Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Ali Kaçman yönetimindeki elektrikli bisiklete, kontrolsüz şekilde yan yoldan çıkan Ali Yıldız'ın (54) kullandığı 45 TF 853 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Kaçman, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kaçman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA