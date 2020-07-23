Manisa'daki tekstil fabrikasında korona alarmı! Üretim 14 gün durduruldu

Akgün Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasında üretim hattında çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı hatta çalışanlara da test yapıldı.
Çalışanlardan bazılarının test sonucu pozitif çıkınca Kula İlçe Hıfzıssıhha Kurulu fabrikada salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.
Karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilen fabrikada üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.
Kapatılan tekstil firmasında çalışan işçilerin evlerinde 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.
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