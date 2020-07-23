  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'daki tekstil fabrikasında korona alarmı! Üretim 14 gün durduruldu

'daki tekstil fabrikasında korona alarmı! Üretim 14 gün durduruldu

Son dakika... 'nın Kula ilçesinde bazı çalışanlarında yeni tip (Kovid-19) tespit edilen tekstil fabrikasında üretime 14 gün süreyle ara verildi.

Manisa'daki tekstil fabrikasında korona alarmı! Üretim 14 gün durduruldu

23.07.2020, 09:22

Akgün Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasında üretim hattında çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı hatta çalışanlara da test yapıldı.

Çalışanlardan bazılarının test sonucu pozitif çıkınca Kula İlçe Hıfzıssıhha Kurulu fabrikada salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilen fabrikada üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Kapatılan tekstil firmasında çalışan işçilerin evlerinde 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

AA

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'daki tekstil fabrikasında korona alarmı! Üretim 14 gün durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA