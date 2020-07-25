Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü bu günlerde sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinliyor.
Yasak ve tehlikeli olmasının yanı sıra çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzuna giren çocuklar, elektrik hattı bulunan havuzda elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamamaları dikkatlerden kaçmadı.
İHA
Manisa'da süs havuzunda tehlikeli serinlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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