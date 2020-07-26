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Haberler Manisa Sokakta infaz

Sokakta infaz

Sokakta infaz
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Erhan O. hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gece yarısı saat 01.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 241 sokak üzeri Akpınar camisi önünde meydana geldi. 3 arkadaşıyla birlikte yolda yüreyen Erhan O'nun yanına yaklaşan, içinde 1'kadın 4 kişinin bulunduğu otomobilin içinden açılan ateş sonucu Erhan O. ağır yaralandı.

KURTARILAMADI
YANINDA bulunan arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Erhan O'yu yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Erhan O. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SERKAN ÖZCAN

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