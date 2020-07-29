Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayınladı. Vatandaşlar da yoğun şekilde yaşadıkları illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Bu sene virüsün gölgesinde geçecek bir bayram yaşayacağız. Bu nedenle çok dikkat etmeli, namaz kılarken aramıza mesafe koymalıyız. Peki Manisa'da bayram namazı saat kaçta? İşte Manisa bayram namazı saati...

MANİSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Manisa'da bayram namazı saat 06:43:00'de kılınacak.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.