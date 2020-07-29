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Haberler Manisa Tartıştığı arkadaşının kafasına sıktı

Tartıştığı arkadaşının kafasına sıktı

Tartıştığı arkadaşının kafasına sıktı
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Perşembe Pazarı yanındaki açık otoparkta cezaevinden yeni çıkan İsmail Sipal (36) arkadaşı Ayhan Acar (40) tarafından başından vurularak öldürüldü. Olay önceki akşam saat 22.00'de Yarhasanlar mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde bulunan açık otoparkta yaşandı. Olaydan 2 saat önce kahvehanede beraber oturan İsmail Sipal ve Ayhan Acar alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Sipal daha sonra otoparkı işleten arkadaşlarının yanına gitti. İsmail Sipal'i takip eden Ayhan Acar ise otoparkta arkadaşlarıyla oturan Sipal'ın kafasına iki el ateş ederek kaçtı. Sipal kanlar içinde yere yığılırken, çevresindekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı Acar, Manisa Saruhanlı'da bir yakınına ait evde saklanırken, suç aleti silahıyla birlikte polisin operasyonuyla yakalandı.

SERKAN ÖZCAN

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