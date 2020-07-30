Manisa'da 58 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, ekili 58 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde M.T. (60) isimli şahsın yasa dışı ekim yaptığı ihbarı üzerine M.T.'nin arazisine yakın iki ayrı noktada yapılan arama sonucunda boyları 100 ila 200 santimetre arasında değişen 58 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili araştırmalarını genişleten ekipler, şüpheli M.T.'den kan ve idrar örneği aldı. İfadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği öğrenilen M.T. işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, ele geçirilen kenevirler ise imha edildi.

IHA

İzmir'de Türk kara sularına itilen 66 sığınmacı kurtarıldı

Emanet verdiği arabaya ceza kesildi, ödemeyince öldürdü