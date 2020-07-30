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Haberler Manisa Manisa'da 58 kök Hint keneviri ele geçirildi

'da 58 kök ele geçirildi

'nın ilçesinde 58 kök ele geçirildi. Yakalanan şüpheli M.T., ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. İşlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'da 58 kök Hint keneviri ele geçirildi

30.07.2020, 17:46 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,17:49

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, ekili 58 kök Hint keneviri ele geçirdi.


Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde M.T. (60) isimli şahsın yasa dışı ekim yaptığı ihbarı üzerine M.T.'nin arazisine yakın iki ayrı noktada yapılan arama sonucunda boyları 100 ila 200 santimetre arasında değişen 58 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili araştırmalarını genişleten ekipler, şüpheli M.T.'den kan ve idrar örneği aldı. İfadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği öğrenilen M.T. işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, ele geçirilen kenevirler ise imha edildi.

IHA

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