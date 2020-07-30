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Haberler Manisa Manisa'da ilgi çeken görüntü! Bir ağaç 50 keçiye gölge oldu

'da ilgi çeken görüntü! Bir 50 keçiye gölge oldu

Son dakika... 'da bir çiftçiye ait keçiler, öğle sıcağından korunmak için hasat edilmiş boş bir tarlada bulunan tek bir ağacın gölgesine sığındı.

Manisa'da ilgi çeken görüntü! Bir ağaç 50 keçiye gölge oldu

30.07.2020, 18:10

Manisa'da bir çiftçiye ait keçiler, öğle sıcağından korunmak için hasat edilmiş boş bir tarlada bulunan tek bir ağacın gölgesine sığındı. Keçilerin gölgedeki keyfi tek bir ağacın bile önemini gözler önüne serdi.

Manisa'da bir çiftçiye ait damızlık keçi sürüsü öğle sıcağından korunmak için hasat edilmiş boş bir tarlada bulunan ağaç gölgesine sığındı. Keçilerin tek bir ağacın gölgesinde öğle sıcağının geçmesini beklemesi renkli görüntüler oluştururken, tek bir ağacın bile ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne serdi.

İHA

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