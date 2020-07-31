  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Sarıgöl'de bayram namazı stadyumda kılındı

'de bayram namazı stadyumda kılındı

'nın ilçesinde bayram namazı stadyumda kılındı. Seccadeleriyle sabah saatlerinde bayram namazına gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu.

Sarıgöl'de bayram namazı stadyumda kılındı

31.07.2020, 17:21 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,17:23

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gereği 4 Eylül Stadyumu'nda kılındı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı namazı, korona virüs tedbirleri dolayısıyla 4 Eylül Stadyumu'nda kılındı. Seccadeleriyle sabah saatlerinde bayram namazına gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu. Sarıgöl Hastane Camisi İmamı Hasan Kartal tarafından kıldırılan bayram namazı havadan fotoğraflandı. Sosyal mesafe kuralları gözeterek kılınan namaz ilginç görüntüler oluşturdu.

IHA

Manisa’da toplu taziye yapılması yasaklandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarıgöl'de bayram namazı stadyumda kılındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA