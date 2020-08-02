Ailesini rehin aldı

Manisa'da alkollü baba kızını ve karısını odaya kilitleyerek bıçakla rehin aldı, Polislere "Gelmeyin buraya yoksa hepsini öldürürüm" dedi. Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dilşıker Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Genç kadının ve kızının çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü babayı ikna etmeye çalıştı.



İKNA OLMADI

Polislerin ve komşularının çabalarına rağmen elinde bıçakla etrafa tehditler savuran Mehmet A. pencereden ailesini öldüreceğini söyleyerek kendini eve kilitledi. Öfkeli adamın tüm çabalara rağmen kapıyı açmaması üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan giren polis ekipleri ufak kızı ve anneyi kurtararak itfaiye merdiveninden aşağıya indirdi.



Polis ekipleri küçük kızı ve annesini balkondan kurtardı.



KAPIYI KIRDILAR

Bu esnada polis ekipleri balyozla evin kapısını kırarak içeriye girdi. Mehmet A. ve polislerle yaşadığı kısa süreli arbedenin ardından gözaltına alındı.



SERKAN ÖZCAN