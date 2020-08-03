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'da bayram trafiğinde zincirleme trafik kazası

’nın Kula ilçesinde bekleyen otomobillere çarpan bir araç, zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Manisa'da bayram trafiğinde zincirleme trafik kazası

03.08.2020, 16:33

Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan ve Manisa'nın Kula ilçesinden geçen İzmir-Ankara D300 karayolunda bayram dönüşü için yoğun trafik akışı başladı. Gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Kula'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı zincirleme trafik kazası korkuttu.



Kaza saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Samet Burak S. idaresindeki 06 BEZ 219 plakalı otomobil, Orhan Acar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle 06 BEZ 219 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

İHA

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