Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yayaya hafif ticari araç çarptı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Dereköy Mahallesi kavşağında, akraba ziyareti dönüşü yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Duran'a (66), Mehmet A. idaresindeki 45 K 4228 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki su kanalına düşen Duran, ağır yaralandı.
Hafif ticari araç sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.
Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duran, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan sürücü Mehmet A. serbest bırakıldı.
Kazada ağır yaralanan Duran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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