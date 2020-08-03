Haberler Manisa Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araba çarptı

Manisa'da karşıya geçmeye çalışan yayaya hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki su kanalına düşen yaya, ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.

03.08.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,09:02