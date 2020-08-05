Düzenli sporla bir yılda 44 kilo verdi

Eşinin bir sözü ile zayıflamaya karar veren 41 yaşındaki Pınar Eker, Yenimahalle Hanımlar Lokali'nde bir yıl spor yaparak 44 kilo verdi. Büyük bir gayretle kilolarından kurtulan Eker, yeni görüntüsündense oldukça memnun. Kendisine bu imkanı tanıyanlara teşekkür eden Pınar Eker, "Eşimin bir sözü ve teşviki ile başladığım sağlıklı zayıflamak adına Yenimahalle Hanımlar Lokali'nde spor kursuna kayıt yaptırdım. Spor eğitmenimiz Zarife Tok eşliğinde düzenli olarak spor ve diyet yaparak zayıfladım. 1 yılda 44 kilodan kurtuldum. Bizlere bu imkanı sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.



Yenimahalle Hanımlar Lokali Beden Eğitimi Eğitmeni Zarife Tok ise sağlıklı beslenme ve spor ile kilo verilebileceğini dile getirdi. Öğrencisinin azminin herkese örmek olmasını dileyen Tok konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için insanın azmi çok önemli. Sonucumuz çok güzel oldu. Pınar hanım ile 113 kilo ile başladığımız bu yolculukta yüzme, diyet 44 kilodan kurtulduk. Spor yapmak isteyen hanımlarımız Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne ya da hanımlar lokallerine giderek başvurabilir" ifadelerini kullandı.