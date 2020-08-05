Manısa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Ramazan Özen (67) ve engelli Serkan Özen'i (42) sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Özdoğan (86), Meryem Özen (62) ve Feray Özdoğan da (60) kazada yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücü Ramazan Özen (67) ve Ayşe Özdoğan (86), Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar Meryem Özen (62) ve Feray Özdoğan (60) ve engelli Serkan Özen'in (42) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



BATUHAN ULU