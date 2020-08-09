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Haberler Manisa Fabrika yangını 4 saatte söndürüldü

Fabrika yangını 4 saatte söndürüldü

Fabrika yangını 4 saatte söndürüldü
Giriş Tarihi: 9.8.2020

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikasında dün sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu 4 saatte söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada 300 kişinin çalıştığı, yangının çıktığı sırada mesai saati dışında olduğu için personelin bulunmadığı belirtildi.

SERKAN ÖZCAN

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