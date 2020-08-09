Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir mobilya fabrikasında dün sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu 4 saatte söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada 300 kişinin çalıştığı, yangının çıktığı sırada mesai saati dışında olduğu için personelin bulunmadığı belirtildi.
SERKAN ÖZCAN
Fabrika yangını 4 saatte söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.