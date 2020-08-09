Hız tutkusu canından etti

Manisa'da aşırı süratli şekilde evin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Fırat Eliş (21) idaresindeki motosiklet aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşısına çıkan evin duvarına çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Fırat Eliş olay yerinde hayatını kaybetti. Genç motosiklet sürücüsü Fırat Eliş'in cansız bedeni Saruhanlı Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fırat Eliş'in Antalya'dan Manisa'ya akrabaların yanına çalışmak için geldiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Serkan ÖZCAN