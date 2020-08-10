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Haberler Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

10.08.2020, 17:34

Edinilen bilgiye göre, Soma'ya bağlı Kozanlı Mahallesi mevkindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaç diplerindeki otların tutuştuğu yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri hızlı müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

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