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Haberler Manisa Rümeysa gen tedavisi için yardım bekliyor

Rümeysa gen tedavisi için yardım bekliyor

Rümeysa gen tedavisi için yardım bekliyor
Giriş Tarihi: 16.8.2020

Manisa'da 1.5 yaşındaki SMA Tip1 hastası Rümeysa Boztaş'ın sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. Baba Gürsel Boztaş, kızının ABD'deki tedavisi için 2.1 milyon dolar gerektiğini belirterek, "Herkesin yardımını bekliyoruz" dedi. Yunusemre'de yaşayan Gürsel-Tülay Boztaş çiftinin 1.5 yıl önce doğan kızları Rümeysa'ya SMA Tip1 teşhisi konuldu. Ancak minik kızın ilaçla tedavisi, yaşamsal fonksiyonlarını kazanmasına ve solunum cihazından kurtulmasına yetmedi. Fabrika işçisi baba Boztaş, "5 aylıkken ilaç tedavisine başlandı ama kurtuluşu için ABD'de tek dozluk bir gen ilacı tedavisine ihtiyacımız var. Maddi destek bekliyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU

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