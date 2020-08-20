Çocukluğunu öldürdü!

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bahçelik alanda birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Caferbey Mahallesi'nde yaşayan Mahsun Kaçmaz (25) çocukluk arkada Hüseyin Akbaş'la (26) Barış Mahallesi Gülnar Sitesi yakınlarında bulunan bahçelik bir alanda buluştu. İki arkadaş burada alkol almaya başladı. İkilinin arasında alkolün de etkisiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Kaçmaz, belindeki silahla arkadaşı Akbaş'a 4 el ateş ederek öldürüp olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Salihli Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Kaçmaz, cinayeti işlediğini itiraf edip teslim oldu. Kaçmaz'ın verdiği ilk ifadesinde "Alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Bu tartışma sonucu Akbaş'a 4 el ateş ettim. En yakın arkadaşımı öldürdüğüm için çok pişmanım" dediği iddia edildi.

EMRE SAÇLI