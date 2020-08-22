51 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde başarılı bir operasyona imza attı. Yaklaşık 2 yıldır firari olarak aranan ve 7 farklı dosyadan 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin Kula'daki ikametine geldiği istihbaratını alan ekipler, 25 yaşındaki M.E.'yi yakalamak için arama kararı çıkardı.

İkamete sabaha karşı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.



Öte yandan 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.'nin daha kesinleşmemiş 3 dosyadan cezalarının da bulunduğu öğrenildi.

İHA