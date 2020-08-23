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’daki cinayette intikam şüphesi

Son dakika... ’da geçtiğimiz Temmuz ayında öldürülen Erhan O.’nun ağabeyi Erdoğan O, kardeşini öldüren şahsın akrabası olduğu öğrenilen kişiyi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Manisa’daki cinayette intikam şüphesi

23.08.2020, 10:29

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 211 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan Erdoğan O. ile Erhan Y. sokakta karşılaştı. Aralarındaki sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erhan Y, Erdoğan O. tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından katil zanlısı Erdoğan O. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CİNAYETTE İNTİKAM ŞÜPHESİ
Öte yandan katil zanlısı Erdoğan O.'nun geçtiğimiz temmuz ayında öldürülen Erhan O.'nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Kardeşini öldüren şahsın akrabası olan Erhan Y. ile tartıştığı ve sonrasında da silahla vurarak öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.

İHA

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