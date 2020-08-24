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Haberler Manisa Manisa'da mekanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

'da mekanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

'da mekanlara açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve salık ekibi sevk edilirken, hayatını kaybeden 'ın kaldırımda çocuğunu beklediği ve o sırada vurulduğu öğrenildi.

Manisa'da mekanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

24.08.2020, 08:42 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,09:09

Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Topçu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve ya kişilerce sokakta bulunan mekanlara ateş açıldı.

Saldırı sonucu A.O. G.D. ve Bahadır Akbay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akbay'ın kaldırımda çocuğunu beklediği ve o sırada vurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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