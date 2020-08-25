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Haberler Manisa Manisa'da işçi servisleri çarpıştı

'da işçi servisleri çarpıştı

'nın Demirci ilçesinde işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisleri çarpıştı

AA

25.08.2020, 10:16

Kılavuzlar Mahallesi'nde R.Ç. (34) idaresindeki 45 J 8289 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden A.Ç'nin (54) kullandığı 45 J 8274 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada, 12 tarım işçisi yaralandı. Ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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