Kılavuzlar Mahallesi'nde R.Ç. (34) idaresindeki 45 J 8289 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden A.Ç'nin (54) kullandığı 45 J 8274 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazada, 12 tarım işçisi yaralandı. Ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Manisa'da işçi servisleri çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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